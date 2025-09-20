Şanlıurfa 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Düşük sıcaklık ise 17°C olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları da benzer şekilde sürecek. 21 Eylül Pazar günü sıcaklık 28°C olacak. 22 Eylül Pazartesi günü 29°C bekleniyor. 23 Eylül Salı günü 30°C tahmini var. 24 Eylül Çarşamba ve 25 Eylül Perşembe günleri ise 32°C sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı düşünülüyor. Nem oranının da düşük olacağı belirtiliyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler için öneriler var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaları tavsiye ediliyor. Özellikle 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olunmalı. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Şapka takmak da güneşten korunma için önerilen bir önlemdir.

Tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmeli. Sıcak hava, su kaynaklarının verimli kullanılmasını zorunlu kılıyor. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması önemlidir. Serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmaları sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri alması önemlidir. Tarım sektörü çalışanları da bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.