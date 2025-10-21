HABER

Şanlıurfa 21 Ekim Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve sıcak bir görünüm sergileyecek. Sıcaklıkların 32°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bunu takip eden günlerde, 22 Ekim Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Özellikle tarım faaliyetleri yürütenlerin hava koşullarına dikkat etmesi gerekiyor. Uygun kıyafetler ve güneş koruyucularla sağlık sorunları önlenebilir.

Hazar Gönüllü

Şanlıurfa'da 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu açık ve sıcak olacak. Bölge genelinde sıcak bir atmosfer hakim olacak. Sıcaklıkların 32°C civarına ulaşması bekleniyor. Hava açık kalacak. Rüzgar hafif şekilde esecek. Sabah erken saatlerde yer yer pus oluşabilir. Tarım bölgelerinde buharlaşma oranı yüksek kalacağı için sulama akşam yapılmalı.

Önümüzdeki günlerde, 22 Ekim Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışlar aralıklarla görülecek. Akşam saatlerinde yağışların etkisinin azalması öngörülüyor. 23 Ekim Perşembe günü sıcaklıklar 25°C civarında olacak. 24 Ekim Cuma günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor.

Bu dönemde özellikle 22 Ekim'deki yağışlı havalar nedeniyle dikkatli olunmalı. Yağışlı saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçilmelidir. Olası su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Tarım faaliyetleri yürütenlerin, işlemlerini hava koşullarına göre planlaması fayda sağlar. Hava sıcaklıklarının 32°C'ye kadar yükselebileceği günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dikkat edilmelidir. Koruyucu kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bu önlemler sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

hava durumu Şanlıurfa
