Şanlıurfa 22 Ekim Çarşamba hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 22 Ekim 2025'te hava durumu genellikle açık olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 13°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %66 olarak bekleniyor. 23 Ekim'de hava bulutlu, sıcaklık 25°C ila 13°C arasında değişecek. 24 Ekim'de kısmen güneşli hava öngörülüyor, sıcaklık 26°C'ye yükselebilir. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak. Güneşten korunmak önemli.

Şanlıurfa'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 23°C civarında, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Nem oranı %66 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.6 km/saat seviyesinde. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı ise 17:34 olarak düşünülüyor.

23 Ekim Perşembe günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 25°C ile 13°C arasında değişecek. 24 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar ise 26°C ile 13°C arasında seyredecek. 25 Ekim Cumartesi günü hava az bulutlu kalacak. Sıcaklıklar yine 26°C ile 13°C arasında olacak.

Bu günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Bu nedenle sabah ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir ceket almanız iyi bir fikir. Gündüz saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınız için faydalıdır. Bol su içerek vücudunuzun nem dengesini korumaya özen gösterin.

Rüzgar hızları düşük seyredecek. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava durumunu düzenli takip etmek olası sürprizlere karşı sizi koruyacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
