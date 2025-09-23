Şanlıurfa 23 Eylül Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, bol güneş ışığı ile birlikte 30°C'lik yüksek sıcaklıkları getiriyor. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarlarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklık farkı, gündüz keyifli bir hava sunuyor. Ancak akşam serinliği için hazırlıklı olmak gerekiyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Eylül Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 31°C ile 18°C arasında değişim gösterecek. 25 Eylül Perşembe günü, yine puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu gün 30°C ile 16°C arasında seyredecek. 26 Eylül Cuma günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklık 31°C olacak. Gece sıcaklıklar 18°C'ye düşecek.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda vakit geçirenler dikkat etmeli. Güneş koruyucu ürünler kullanmak oldukça önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için ceket veya uzun kollu giysi bulundurmak faydalı olur. Bu şekilde, gündüz sıcaklığından ve akşam serinliğinden korunarak rahat bir hafta geçirilebilir.