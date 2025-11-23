Şanlıurfa 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman geçecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 1.73 km hızla esecek. Nem oranı %26 civarında bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca, yağışların artması öngörülüyor. 24 Kasım Pazartesi günü hava kapalı olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece en düşük sıcaklık ise 14°C olarak öngörülmektedir. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 4.44 km hızla esecek. Nem oranı %35 civarında tahmin ediliyor.

Salı günü hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 16.9°C, gece en düşük sıcaklık ise 10.6°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.2 km hızla esecek. Nem oranı %53 civarında olacaktır.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi, yağışların artmasını da beraberinde getirecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleşecektir. Kalın giysiler tercih edilmelidir. Salı günü için hazırlıklı olmakta fayda var. Şemsiye veya su geçirmeyen giysilerle dışarı çıkmak önemlidir. Rüzgarın hızının artacağı günlerde dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda devrilebilecek nesnelerden uzak durulması önerilmektedir.