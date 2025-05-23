Şanlıurfa 23 Mayıs Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava sıcaklıkları yüksek seviyelerde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında seyredecek. Bu durum, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimini gösteriyor. Sıcak ve kuru hava koşulları hakim olacak.

Hafta sonu hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 23°C'ye yükselecek. 25 Mayıs Pazar günü de sıcaklıklar 36°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 22°C civarında olacak. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli ve açık kalacak.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde dışarıda bulunmak sağlık açısından risk oluşturabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunları yaşanmaması için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su tüketmek de faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak ve koruyucu giysiler giymek önerilir.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar için sulama düzenlerini gözden geçirmek önemlidir. Bu sıcaklıklar, toprağın hızlı kurumasına neden olabilir. Bitkilerin su ihtiyacı artar. Bu nedenle sulama sistemlerinin etkinliğini kontrol etmek ve gerekli ayarlamaları yapmak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar, orman yangınları riskini de artırabilir. Bu yüzden ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmalı, yangın güvenliği önlemlerini artırmalıyız.

Bu dönemde hava kalitesinin düşebileceğini unutmamak gerekir. Sıcak hava, hava kirliliğini artırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak ve kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır.