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Şanlıurfa 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C, gece saatlerinde ise 11°C bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Nem oranı ise %32 civarında hesaplanıyor.

Şanlıurfa 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 24 Nisan Perşembe günü gündüzde sıcaklık 22°C, gece sıcaklığı 11°C olacak. Hava açık kalacak. 25 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak ve hava yine açık kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 22-23°C aralığında seyredecek. Nem oranı %32-47 arasında değişecek. Bu koşullar Şanlıurfa'nın tipik Nisan ayı iklimine uygundur. Genellikle açık ve güneşli günler yaşanacaktır.

Hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir dönem sunar. Gündüzleri sıcaklıklar 22-23°C civarında olacağı için hafif kıyafet tercih etmek rahatlık sağlayacaktır. Gece saatlerinde sıcaklıklar 11°C civarına düşecek. Akşamları serin olabileceğini unutmamak gerekir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının %32-47 arasında değişmesi, hava kalitesinin genellikle iyi olacağına işaret ediyor. Bu da açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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