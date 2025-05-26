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Şanlıurfa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu yüksek bulutlar arasında güneş ışıklarıyla birlikte sıcaklıkların 36°C'ye kadar yükselebileceğini gösteriyor.

Şanlıurfa 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek bulutlar arasında güneş ışıklarıyla birlikte sıcaklıkların 36°C'ye kadar yükselebileceğini gösteriyor. Bu sıcaklık, Mayıs ayı iklimine uygun. Gündüz saatlerinde yüksek nem oranları ile birleşerek bunaltıcı hava koşulları oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 27 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 35°C civarında seyredecek. 28 Mayıs Çarşamba günü puslu güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 31°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 29°C civarında kalacak.

Bu dönemde, öğle ve öğleden sonra saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak, cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklardan korunmalılar.

Rüzgarlı günlerde, açık alanlarda uçabilecek nesneleri güvenli bir şekilde sabitlemek önemlidir. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve pisliklerden korunmak için yüz koruyucu ekipman kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgarın hızına bağlı olarak açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Gerekirse kapalı mekanlarda vakit geçirilmelidir.

Hava koşullarının ani değişimlere neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek şarttır. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerden korunmak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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