Şanlıurfa 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 25°C civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Sabah saatlerinde hafif pus oluşabilir. Öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunmalı. Bol sıvı alınması tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 28 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 29°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. 29 Ekim Çarşamba günü de hava açık ve güneşli. Sıcaklıkların 28°C civarında olması tahmin ediliyor. 30 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında seyretmesi bekleniyor. 31 Ekim Cuma günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği gözlemleniyor. Öğle saatlerinde dışarıda olacakların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Bol sıvı tüketmek şart. Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan kaçınmak önerilmektedir. Sabah saatlerindeki hafif pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin ve yayaların bu duruma karşı tedbirli olmaları gerekmektedir. Gün boyunca rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle serinleme yaşanabilir. Ancak rüzgarın şiddeti yüksek olmayacak. Bu durum rahatsızlık vermesi olası değildir.

Şanlıurfa'da gelecekte hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bu nedenle, vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları önemlidir. Bol sıvı tüketmeleri şarttır. Ayrıca sabah saatlerindeki pus nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceğine dikkat etmelidirler.