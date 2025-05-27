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Şanlıurfa 27 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 27 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 27 Mayıs Salı hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 17°C'ye düşecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygun. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 28 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 17°C olacak. 29 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 17°C olarak tahmin ediliyor. 30 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 17°C olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü de gündüz sıcaklığı 31°C ve gece 17°C öngörülüyor. Bu süre zarfında hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa'nın Mayıs ayı boyunca ortalama 5 yağışlı günü ve toplamda yaklaşık 38 mm yağış miktarı var. Bu dönemde yağış ihtimali düşük görünüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarından olumsuz etkilenme olasılığı az.

Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle, özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gerekiyor. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak önemlidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği akılda tutulmalıdır. Bu grupların serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak ve su tüketimine özen göstermek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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