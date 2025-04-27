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Şanlıurfa 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 11°C civarında bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günü 24°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde de hava açık ve güneşli kalacak.

Şanlıurfa'nın Nisan ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 17°C ile 23°C arasında değişmektedir. Bu dönemdeki yağış miktarı ortalama 28 mm'dir ve nem oranı %48 civarındadır. Günlük güneşli saat sayısı ise yaklaşık 11 saattir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde, güneş koruyucu kullanarak cildinizi korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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