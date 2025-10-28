Şanlıurfa 28 Ekim Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava az bulutlu, gündüz açık ve akşam parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar sabah güney yönünden saatte 1 km hızda esecek. Gündüz batı yönünden saatte 10 km'ye çıkacak. Akşam kuzeybatı yönünden saatte 6 km, gece ise kuzey yönünden saatte 5 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise sabah %75, gündüz %37, akşam %54 ve gece %58 olacak.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinde az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 15–26°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemdeki hava durumu nedeniyle güneş çarpması riski artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Ayrıca bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler giymeleri tavsiye edilir. Akşam ve gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri yaşanabilir. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmek önemlidir. Özellikle çocuklar ve yaşlıların soğuk algınlığına karşı dikkatli olmaları gerekir.