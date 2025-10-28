HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa 28 Ekim Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25°C civarında olurken, akşam hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgarın hızı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Ayrıca, güneş çarpması riski nedeniyle açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması öneriliyor. Nem oranı sabah %75, gündüz %37 olarak tahmin edilirken, akşam ve gece saatlerinde de sıcaklık düşüşleri yaşanacak.

Şanlıurfa 28 Ekim Salı Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava az bulutlu, gündüz açık ve akşam parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar sabah güney yönünden saatte 1 km hızda esecek. Gündüz batı yönünden saatte 10 km'ye çıkacak. Akşam kuzeybatı yönünden saatte 6 km, gece ise kuzey yönünden saatte 5 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise sabah %75, gündüz %37, akşam %54 ve gece %58 olacak.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 29 Ekim Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günlerinde az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 15–26°C arasında değişmesi bekleniyor.

Bu dönemdeki hava durumu nedeniyle güneş çarpması riski artmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemlidir. Ayrıca bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler giymeleri tavsiye edilir. Akşam ve gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri yaşanabilir. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde daha kalın giyinmek önemlidir. Özellikle çocuklar ve yaşlıların soğuk algınlığına karşı dikkatli olmaları gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkhan’da konteyner yangınıKırıkhan’da konteyner yangını
Malatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandıMalatya’da elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.