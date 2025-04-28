Şanlıurfa 28 Nisan Pazartesi hava durumu tahminleri! Şanlıurfa'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 24°C civarında, gece ise 12°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine uygun olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığının 24°C, gece ise 12°C olması bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar ve açık hava koşulları sürecek. 1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının ise 13°C olması tahmin ediliyor. Hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve ılıman. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Ayrıca, yeterli su tüketimi de gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceğini unutmamak gerekiyor. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönemi işaret ediyor. Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamakta fayda var. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.