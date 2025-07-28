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Şanlıurfa 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa, 28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır.

Şanlıurfa 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Şanlıurfa, 28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 42°C'ye kadar yükselebileceği, gece ise 25°C civarında seyredeceği beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 40°C, 30 Temmuz Çarşamba günü 39°C, 31 Temmuz Perşembe günü 39°C, 1 Ağustos Cuma günü 37°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 36°C ve 3 Ağustos Pazar günü 39°C olması tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Temmuz ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olmaktadır. Ortalama gündüz sıcaklığı 38.5°C, gece sıcaklığı ise 24°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür. Nem oranı %23 civarındadır.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sahada çalışanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Yeterli su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi gibi önlemler alınmalıdır. Tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçları artacaktır. Bu nedenle su kaynaklarının verimli kullanılması gerekmektedir. Sulama sistemlerinin etkinliği gözden geçirilmelidir. Sıcak hava koşulları sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda bulunmaları teşvik edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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