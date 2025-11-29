HABER

Şanlıurfa 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

29 ve 30 Kasım 2025 tarihlerinde Şanlıurfa'da hava durumu kapalı ve bulutlu olarak devam edecek. Sıcaklık 12,7°C ile 15,8°C arasında değişecek, nem oranı ise %62 ila %75 arasında tahmin ediliyor. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak yüksek nem, astım ve alerji hastalarını etkileyebilir. Gün doğumu ve batımı saatleri, trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Kapalı hava ruh halini olumsuz etkileyebilir.

Cansu Akalp

29 Kasım 2025 Cumartesi günü, Şanlıurfa'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12,9°C ile 15,5°C arasında değişecek. Nem oranı %62 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 3,3 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati 17:08 olarak belirlenmiştir.

30 Kasım Pazar günü, hava durumu yine kapalı ve bulutlu devam edecek. Sıcaklık 12,7°C ile 15,8°C arasında seyredecek. Nem oranı %75, rüzgar hızı 6,5 km/saat olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları serin ve nemli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi söz konusu. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Nem oranı yüksek olduğu için astım veya alerji rahatsızlıkları olanlar dikkat etmeli. Yanlarında ilaç bulundurmaları faydalıdır. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekir.

Gün doğumu ve batımı saatleri, gün ışığının az olması anlamına geliyor. Sabahları işe veya okula gidenler daha dikkatli olmalı. Yolculuk yaparken, görüş mesafesinin düşük olabileceğini unutmamak önemlidir. Trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine riayet etmek şarttır.

Hava koşulları ruh halini etkileyebilir. Kapalı ve bulutlu günlerde depresif belirtiler artabilir. Kendinizi iyi hissetmek için açık hava yürüyüşleri yapabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak ve sevdiklerinize zaman ayırmak da önemlidir.

