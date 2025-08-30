HABER

Şanlıurfa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, yazın son günlerine yaklaşıldığı için hava durumu tipik sıcaklık değerleriyle seyredecek.

Doğukan Akbayır

Şanlıurfa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, yazın son günlerine yaklaşıldığı için hava durumu tipik sıcaklık değerleriyle seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. 31 Ağustos Pazar günü de sıcaklığın 38°C olması öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 41°C'ye kadar çıkabilir.

Bu yüksek sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik Ağustos ayı iklimini yansıtıyor. Özellikle öğle saatlerinde hava bunaltıcı olabilir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesi vücuda yardımcı olur. Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için risk taşır. Bu grupların serin ortamlarda vakit geçirmesi önemlidir.

Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan veya klima gibi serinletici cihazların kullanılması iç mekanları daha konforlu hale getirir. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, vücut ısısının düzenli olarak izlenmesi gereklidir. Herhangi bir rahatsızlık durumunda derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Aldığınız önlemler, Şanlıurfa'da beklenen sıcak günlerde sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
