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Şanlıurfa 4 Mayıs Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Şanlıurfa 4 Mayıs Pazar hava durumu raporu yayımlandı. Şanlıurfa'da hava durumu güneşli olacak.

Şanlıurfa 4 Mayıs Pazar hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...
Nilgün Akbıyık

Şanlıurfa'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 24°C ile 26°C arasında değişecek. Hava koşulları genellikle güneşli olacak.

Ancak, 6 Mayıs Salı günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekir.

Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını önler. Hafif, açık renkli giysiler tercih ederek serin kalmak da önemlidir. Ani yağışlara karşı yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir önlem olur. Hava durumunu kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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