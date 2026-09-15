“Vanlı Kara Haydar”ın eşi Çağla Öz’ün ifadesi ortaya çıktı! Altınları anlattı

Van’da yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklanan “Vanlı Kara Haydar” Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Çağla Öz’ün soruşturma kapsamında verdiği ifadede, düğünde takılan altınlar ve daha sonra odunlukta bulunan valizle ilgili dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Çağla Öz'ün ifadesi ortaya çıktı.

"Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de, satın alındığını biliyorum.

Düğünde takılan altınlardan 2 adet kelepçe, 1 adet kalkuta kolye, nişanımda takılan takılardır. Bunlar düğünde tekrar takılmıştır. Diğer taç, kemer ve zincir Kahvecioğlu kuyumculuk tarafından reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Mehmet Fatih ile birlikte ortak karar alarak bu şekilde kiralık olarak takmaya karar verdik. Düğünden sonra da kendilerine iade edildi. Zincir ile birlikte getirilen bilezikler Mehmet Fatih tarafından bana takılmıştır. Ancak nereden alındığını bilmiyorum. Zaten düğünden sonra da bütün takılar benden alınarak Mehmet Fatih tarafından götürüldü. Kolluk tarafından daha sonra Muradiye ilçesinde yapılan aramada odunlukta ele geçirilen bir valizde bu altınların yer aldığını gördüm. Söz konusu bileziklerin imitasyon olduğunu haberlerden öğrendim. O anda bilgim yoktu. Ben eşime altınların çokluğunu sorduğumda buranın aşiret bölgesi olduğunu düğünlerde herkesin bu kadar altın taktığını söyledi."