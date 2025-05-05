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Şanlıurfa 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 5 Mayısıs Pazartesi hava durumu merak ediliyor. Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Şanlıurfa 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar Mayıs ayı için tipiktir.

6 Mayıs Salı günü hava biraz daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C'ye ulaşacak. 7 Mayıs Çarşamba günü hava biraz serinleyecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarına düşecek. Bu değişiklikler mevsimsel geçişlerin normal bir parçasıdır.

Mayıs ayındaki genel hava durumu, ortalama 21 güneşli gün, 6 yağışlı gün ve 1 yağışsız, bulutlu gün olarak gözlemlenebilir. Nem oranı %48 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 33 milimetredir. Rüzgarlar genellikle güneybatıdan saatte 10 km hızla eser.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Ancak ani hava değişiklikleri yaşanabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, uygun kıyafetler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bölgedeki nem oranı ve rüzgar hızları dikkate alındığında, hava genellikle rahatlatıcıdır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Yeterli su tüketimi sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Şanlıurfa'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar hafif değişiklikler gösterecek. Genel olarak ılıman koşullar devam edecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak açık hava etkinliklerinizden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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