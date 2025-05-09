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Şanlıurfa 9 Mayıs Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?

Şanlıurfa 9 Mayıs Cuma hava durumu merak edildi. Şanlıurfa'da hava durumu artan bulutlarla birlikte güneşli olacak.

Şanlıurfa 9 Mayıs Cuma hava durumu! Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Şanlıurfa'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecektir.

Hafta sonu, 10 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 32°C'ye ulaşacak ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü, bulutlu ve güneşli aralıklı bir hava hakim olacak. Sıcaklık 31°C civarında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü ise kısmen güneşli bir hava ile 29°C sıcaklık öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Güneş çarpmalarını önlemek için bu ürünler gereklidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içilmelidir. Bu, dehidrasyonu engeller. Ayrıca, aşırı sıcakların etkisini azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ağır ve koyu renkli kıyafetlerden kaçınılmalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların korunması gerekmektedir. Evlerde ve iş yerlerinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Klimaların doğru kullanımıyla iç mekanlar serin tutulmalıdır. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırılmalıdır. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Güneşten korunma, yeterli su tüketimi ve uygun giyim sağlığınızı koruyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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