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Şanlıurfa Bozova kaymakamlığı 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini duyurdu! Seçimler yeniden yapılacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 12:16
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla 5 mahallede muhtarların mazbataları iptal edildi ve boşalan muhtarlıklar için yeni seçim kararı alındı. Bozova Kaymakamlığı, görevden alma iddialarına ilişkin açıklama yaparak, muhtarların seçilmeye engel mahkumiyet kararları nedeniyle mazbatalarının iptal edildiğini duyurdu. 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak seçimlerle mahallelerin yeni muhtarları belirlenecek.

Şanlıurfa Bozova kaymakamlığı 5 mahalle muhtarının mazbatasının iptal edildiğini duyurdu! Seçimler yeniden yapılacak

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bozova ilçesinde 6 muhtarın Kaymakamlık tarafından görevden alındığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce, Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahalle muhtarlarının haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Muhtar Şanlıurfa Bozova mahalle yüksek seçim kurulu
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