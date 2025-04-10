Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Gülpınara Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu andı! "Nice asırlara, İstiklal Madalyalı şehir!"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, mesajında, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir destanın yıldönümü olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“105 yıl önce, 11 Nisan 1920’de, bu aziz şehir; inancını, yüreğini ve onurunu ortaya koyarak, düşmana “Dur!” dedi.

"NİCE ASIRLARA ŞANLI ŞEHİR ŞANLIURFA!"

Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle… İstiklal Madalyalı Urfa, iman dolu yüreklerle ayağa kalktı.

Hiçbir yardım beklemeden, yalnızca Allah’a güvenerek destan yazdı.

O gün canla, kanla korunan bu şehir, bugün de aynı ruhla istikbaline yürüyor.

Biz, ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklarda; birlik, kardeşlik ve adaletle yol alıyoruz.

Unutmayalım; kurtuluş ruhu, bu milletin en büyük sermayesidir.

Ve bugün, Gazze’de süren insanlık dışı saldırılara karşı, en derin duygularımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

Oradaki mazlumların direnişi, bizlere bir kez daha özgürlüğün ve onurun bedelini hatırlatıyor.

İstiklal Madalyalı Şanlıurfa’dan Gazze’ye, kardeşlik duamızla ulaşıyor.

Bu vesileyle, başta şehitlerimiz olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor;

Şanlıurfa’nın Şanlı Kurtuluşu’nun 105. yıl dönümünü, yürekten kutluyorum.

Nice asırlara, İstiklal Madalyalı Şanlı Şehir Şanlıurfa!”