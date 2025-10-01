Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yolları yeniliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesi kırsalında 2 ayrı yolda toplam 9 kilometrelik sathi asfalt kaplama çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Siverek ilçesinde yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Siverek ilçesine bağlı Eskihan ve Hurmapınar mahalleleri ile Viranşehir ilçesine bağlı Demirci mahallesindeki yol sathi asfaltla kaplandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Siverek ilçesine bağlı Güzelpınar ile Taşlık mahalleleri arasındaki yolda da çalışmalarını tamamladı. Burada önce yolun mekanik altyapısı güçlendirilirken, ardından sathi asfalt kaplama yapıldı. Çalışmalar kapsamında toplam 9 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplandı.

(İHA)