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Şanlıurfa'da 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Yörem Baklava isimli işletmenin deposunda yaptığı kontrollerde 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirdi.

Şanlıurfa'da 11 ton kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yörem Baklava'ya ait depoda yaptığı kontrollerde uygun olmayan şekilde depolanan ithal ceviz tespit etti. Depoda bulunan ceviz kolilerini açan ekipler, ürünlerin neredeyse tamamının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğunu belirledi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekibinin de çağrılmasıyla tüketilmesinin sakıncalı olduğu belirlenen ürünlerin tamamına imha edilmek üzere el konuldu. Yaklaşık 11 ton olduğu belirlenen yüzlerce koli bozuk ceviz imha edilmek üzere Eyyübiye Belediyesi kamyonlarına yüklenirken, işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Küflenmiş 11 ton ceviz ele geçirildiKüflenmiş 11 ton ceviz ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
ceviz Şanlıurfa
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