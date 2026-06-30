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Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 17 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki komşusunu sopayla öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki F.K., henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu olan 11 yaşındaki İbrahim Halil A.'ya sopa ile saldırdı.

Şanlıurfa da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak 1

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÖLÜMÜNE DAYAK

Başına aldığı darbe ile yere düşen çocuk, dakikalarca yerde darp edildi. Yakınları tarafından fark edilen çocuk, araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasında ve ayağında yara ve morluklar oluşan çocuğun acil servisteki tedavisi sürüyor.

AİLE KOMŞULARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuklarının kendisinden yaşça büyük komşuları tarafından dakikalarca sopa ile dövüldüğünü öne süren aile, darp raporu ile şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa şiddet
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