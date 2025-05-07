Şanlıurfa'da 2 kuzen birlikte boğularak can vermişti! Kahreden detay ortaya çıktı

Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan 2 kuzenden 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç'ın dengesini kaybederek suya düştüğü, bu sırada 12 yaşındaki Rüveyda Demir'in kuzenini kurtarmaya çalıştığı ve birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

Kahreden olay, 4 Mayıs'ta Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir ile İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalında çırpındığı görüldü. Kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı.

TEYZE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

KAHREDEN DETAY

Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

(DHA)