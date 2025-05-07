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Şanlıurfa'da 2 kuzen birlikte boğularak can vermişti! Kahreden detay ortaya çıktı

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Şanlıurfa’da 2 çocuk aileleriyle birlikte gittikleri piknikte sulama kanalına düşerek boğuldu. Kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuk sudan çıkarıldı ancak kaldırıldıkları hastanede vefat etti. Olayla ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulan 2 kuzenden 13 yaşındaki İbrahim Halil Kılıç'ın dengesini kaybederek suya düştüğü, bu sırada 12 yaşındaki Rüveyda Demir'in kuzenini kurtarmaya çalıştığı ve birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

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Kahreden olay, 4 Mayıs'ta Osmanbey Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. Aileleriyle birlikte pikniğe giden Rüveyda Demir ile İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalında çırpındığı görüldü. Kuzen oldukları öğrenilen ve yüzme bilmeyen 2 çocuğu sudan çıkardı.

TEYZE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ

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İhbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, kurtarılamadı. Teyze çocukları, otopsilerinin ardından toprağa verildi.

KAHREDEN DETAY

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Soruşturma sürerken, olay günü İbrahim Halil Kılıç'ın sulama kanalının kenarında yürümeye başladığı, dengesini kaybederek suya düştüğü, kuzeni Rüveyda Demir'in kurtarmak için elini uzattığı, bu sırada birlikte akıntıya kapıldıkları ortaya çıktı.

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(DHA)

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Şanlıurfa
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