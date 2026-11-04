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Şanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü

Şanlıurfa'da annesinden para isteyen 21 yaşındaki Hüseyin D., isteği reddedilince ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Anne ve kızı hayatını kaybederken, 11 yaşındaki kız kardeşi yaralandı.

Şanlıurfa'da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü

Şanlıurfa’da hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D. (21), para isteğinin reddedilmesi üzerine tartıştığı ailesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli (43) ile kızlarından Zeynep Demircan (23) hayatını kaybetti, Melikenur Demircan (11) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi’nde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları öğrenilen ailenin oğlu Hüseyin D., babasıyla dini nikah ile evli olan annesi Huriye Çiçekli’den para istedi. İddiaya göre, eşi Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten annenin, oğlunun isteğine olumsuz yanıt vermesi üzerine tartışma çıktı.

Şanlıurfa da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü 1

Kısa sürede büyüyen tartışmada, daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

Şanlıurfa da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü 2

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Huriye Çiçekli de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan Melikenur Demircan’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü 3

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Hüseyin D.’yi saklandığı adreste yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü 4
Şanlıurfa da aile katliamı! Para tartışmasında anne ve kızını öldürdü 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa para
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