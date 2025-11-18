HABER

Şanlıurfa'da akılalmaz olay! 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü, yaşam mücadelesi veriyor: Zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki işçinin makatına kompresör ile hava basan zanlı tutuklandı. 15 yaşındaki çocuğun iç organları zarar gördü. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre atölyede çalışan H.A., kendisinden yaşça küçük olan 15 yaşındaki M.K. isimli çırağın ellerini bağlandıktan sonra makatından kompresör ile basınçlı hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

