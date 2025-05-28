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Şanlıurfa’da amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Haydarahmet Mahallesi’nde meydana geldi.

Şanlıurfa’da amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haydarahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce Gaziantep’ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut (24) ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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HASTANE VE MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

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Hastane ve mahallede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga
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