HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen "Huzur-63" uygulaması sonucunda çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayişe müessir olayların önlenmesi, suç ve suçluların tespit ve yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 53 sabit nokta ve 75 park bahçede, 153 ekipten oluşan 705 personelin katılımıyla "Huzur-63 İl Geneli" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 10 bin 878 şahıs ile 2 bin 747 araç kontrol edildi. Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı, 216 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı 1

Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı 2

Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı 3

Şanlıurfa’da aranan 41 şahıs yakalandı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da minarelerden yarım asır boyunca sesi yankılanan Hafız Güngör hayatını kaybettiAydın’da minarelerden yarım asır boyunca sesi yankılanan Hafız Güngör hayatını kaybetti
Fethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandıFethiye'de minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.