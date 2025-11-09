HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Olaya çocuklarının da katılması ile çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan iki kardeş, şehir merkezinde karşılaşınca arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya tarafların çocukları da karışırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Ç., Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 17 yaşındaki Erol Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Modern Soğuk Savaş... ABD'nin yeni nükleer silahı açığa çıktı: 'Hiroşima'dan 10 kat güçlü'Modern Soğuk Savaş... ABD'nin yeni nükleer silahı açığa çıktı: 'Hiroşima'dan 10 kat güçlü'
Kadıköy'de vahşet! Kadına yanıcı madde döküp ateşe verdiKadıköy'de vahşet! Kadına yanıcı madde döküp ateşe verdi

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Enis Destan attı! Hull City Premier Lig aşkına kazandı...

Enis Destan attı! Hull City Premier Lig aşkına kazandı...

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.