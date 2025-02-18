Şanlıurfa'da cani baba ve üvey anne çocuklarına saatlerce işkence etmişti! Gözaltına alınan babanın ifadesi kan dondurdu... Üvey anne ise serbest bırakıldı

Olay, önceki gün Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki M.A.'nın tuvaletini altına yaptığını fark eden üvey anne E.A., durumu eşi A.A.'ya söyledi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan baba da oğlunu evin çatısına götürerek, üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk havaya aldırış etmeden suyla yıkadı.

HORTUMLA DÖVDÜ

Babası yaşadığı korku ve soğuk nedeniyle ağlamaya başlayan çocuğunu bu kez hortum ile dövdü. Çocuğun ağlama seslerini duyan komşular, olayın fotoğraflarını çekip polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.A. ile E.A.'yı gözaltına alırken; M.A. ve diğer kardeşleri devlet korumasına alındı.

"SÜREKLİ ALTINA YAPIYORDU BİR DAHA YAPMAMASI İÇİN HORTUMLA DÖVDÜM"

Gözaltına alınan baba A.A., emniyetteki ifadesinde, amacının çocuğunu korkutmak olduğunu söyledi. Çocuğunun sürekli tuvaletini altına yaptığını belirten A.A., "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Olay günü yine altına yaptığı için evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.

ÜVEY ANNE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, üvey anne E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)