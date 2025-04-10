HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da aralarında kasten adam öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın da bulunduğu 12 aranan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada aralarında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, 20 ayrı dolandırıcılık dosyasından 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 9 yıldır aranan 1 şahıs, 9 ayrı hırsızlık dosyasından 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 8 yıldır aranan 1 şahıs ile çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 9 şahıs olmak üzere 12 şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar cezaevine teslim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik ziyaret
Hatalı park tartışması kavgaya dönüştü!Hatalı park tartışması kavgaya dönüştü!

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

İstanbul'u bekleyen tehlike: 500'ü birden patlayabilir

İstanbul'u bekleyen tehlike: 500'ü birden patlayabilir

İlkin Aydın sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

İlkin Aydın sessizliğini bozdu: "İnanın kastım size değil"

Gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark var

Gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark var

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.