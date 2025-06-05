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Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan 4 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da istinat duvarının çökmesi sonucu yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da çöken duvarın altında kalan 4 işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Kesmetaş Mahallesi'nde M.Ç.'ye ait ruhsatsız evin çevre duvarının yapımı sırasında duvar, yan tarafta bulanan inşaat alanında çalışan işçilerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göçük altından çıkartılan Hasan Lababıdiy, Ahmed Elnasif, Abdulhamit Kolbüken ve Serhat Kuş, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Kolbüken ve Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

04 Haziran 2025
04 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa İnşaat kaza
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