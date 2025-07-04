Şanlıurfa’da cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi’nde bulunan Ensar Camisi yakınlarında meydana geldi. A.Y. aralarında husumet bulunan Süleyman Yetim'i, camiden çıkarken görünce takip etti ve ara sokakta üzerinde bulunan tabanca ile ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tabancadan çıkan kurşunlar Süleyman Yetim ile olay sırasında çevrede bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan Nebiz Bozun'a isabet etti. Yaralılar, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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