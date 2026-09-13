Şanlıurfa’da damperi açık kamyon kazaya neden oldu: 7 yaralı

Kaza, dün gece geç saatlerde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık şekilde seyreden kamyon, yol üzerindeki trafik levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen levhalar, arkadan seyir halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır