Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 17 adet yasaklı yayın ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
