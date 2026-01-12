HABER

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 17 adet yasaklı yayın ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütlerine finans sağlayan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

