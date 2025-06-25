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Şanlıurfa'da dehşet! Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü, annesi ile kardeşlerini yaralayıp otomobilde intihar etti

Şanlıurfa'da dehşet veren bir olay yaşandı. Kız arkadaşıyla telefonda tartışan şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen genç kızın evini bastı. 24 yaşındaki saldırgan Ömer Kilimci, kız arkadaşı Yaprak Türk'ü (20) tüfekle vurarak öldürdü. Türk'ün annesi Şehka Türk (47) ile kardeşleri Mehmet Emin (17) ve Gülseren Türk'ü (18) yaraladıktan sonra kaçan Kilimci, kullandığı otomobilde yaşamına son verdi.

Şanlıurfa'da dehşet! Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü, annesi ile kardeşlerini yaralayıp otomobilde intihar etti

Kan donduran olayın adresi Şanlıurfa... Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kilimci, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kilimci, tüfekle Türk'ün evine gitti.

KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, TALİHSİZ KIZIN ANNESİ VE KARDEŞLERİNİ YARALADI

Ömer Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk ile annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti. Vücutlarına saçmalar isabet eden aile fertleri yere yığılırken, Kilimci 27 TJ 955 plakalı otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaprak Türk, kurtarılamadı. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin tedavisi sürüyor.

SALDIRGAN OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU

Olayın ardından kaçan Ömer Kilimci, Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurdu. Yaşamını yitiren Kilimci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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(DHA)

25 Haziran 2025
25 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Şanlıurfa Viranşehir
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