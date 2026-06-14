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Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın binayı sardı

Şanlıurfa'da bir yapı dekorasyon deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yükselen alevler üst katlardaki daireleri etkiledi.

Şanlıurfa'da depoda çıkan yangın binayı sardı

Yangın, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı bir binanın girişinde yer alan yapı dekorasyon deposunda yangın çıktı.

Şanlıurfa da depoda çıkan yangın binayı sardı 1

ŞANLIURFA'DA YANGIN PANİĞİ

İnşaatlarda kullanılan yanıcı maddenin tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, deponun her tarafını sardı. Yükselen alevler ve duman üst katları da etkiledi.

Şanlıurfa da depoda çıkan yangın binayı sardı 2

DEPODA ÇIKTI BÜTÜN BİNAYI SARDI

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ettikten sonra yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Şanlıurfa da depoda çıkan yangın binayı sardı 3

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken depo ile üst kattaki dairelerde maddi hasar meydana geldi. Çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler de sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Şanlıurfa
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