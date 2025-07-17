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Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri yandı

Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Tankerin patlama riski nedeniyle, otoyol bir süre trafiğe kapatıldı. Tek taraflı kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun Büyükalanlı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen akaryakıt tankeri, iddiaya göre, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen akaryakıt tankeri alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa’da devrilen akaryakıt tankeri yandı 1

SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU, YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Tankerin patlama riski nedeniyle, otoyol bir süre trafiğe kapatıldı. Tek taraflı kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza yakıt
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