Şanlıurfa'da devrilen yakıt yüklü TIR yandı; 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yer alan Gökçayır mevkisinde meydana geldi.

YAKIT YÜKLÜ TIR, DEVRİLEREK ALEV ALDI

Ali E.’nin kontrolünü kaybettiği 02 AFM 588 plakalı yakıt yüklü TIR, devrilerek alev aldı. Yanmaya başlayan TIR'dan kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkan Ali E.'nin ihbarı üzerine olay kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞOFÖR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan TIR, kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralı şoför Ali E. ise sinir krizi geçirdi. Ali E., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, bir süre tek taraflı trafiğe kapanan yol müdahalenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır