Şanlıurfa'da doktoru darbeden hastaya gözaltı!

Şanlıurfa'da acil serviste görev yapan bir doktora saldırarak darbeden hasta gözaltına alındı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan doktor İ.H.E.Ç, hastaneye tedavi için gelen hasta İ.T. tarafından darbedildi.

Doktor tedavi görürken, İ.T. ise gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Bina Acil Servisi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. İ.H.E.Ç, görev başında saldırıya uğramış ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti şiddetle kınıyor, yaşanan bu menfur olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans."

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Sağlık hizmeti sunan hekimlerimize yönelik bu kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Yaşanan olayın tüm yönleriyle takipçisi olacağımızı ve gerekli hukuki sürecin sonuna kadar sürdürüleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA

