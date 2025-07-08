Şanlıurfa’da dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Evdeki aramada, 9 cep telefonu, 6 sim kart, 1 diz üstü bilgisayar ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, Adana, Ankara, Mardin ve Tekirdağ'da 6 kişiyi toplam 3 milyon 378 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

(İHA)