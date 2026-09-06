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Şanlıurfa’da dolu ve yağmur yağışı etkili oldu

Şanlıurfa merkez ve kırsalında dolu ve yağmur yağışı etkili oldu.

Şanlıurfa’da dolu ve yağmur yağışı etkili oldu

Öğle saatlerinde başlayan dolu ve yağmur yağışı, kentin farklı noktalarında etkisini gösterirken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintileri oluştu. Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği kentte etkili olan yağmur, vatandaşlara kısa süreli serinlik yaşattı. Sağanağın ardından bulutlar dağılarak güneş yeniden yüzünü gösterdi. Eylül ayında etkili olan kısa süreli sağanak, kentte renkli görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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