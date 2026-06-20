Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI: 2 ÖLÜ 2 YARALI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır