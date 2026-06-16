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Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden sürücü, "Öldürün beni" diye bağırdı.

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yer alan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Baran Y.’nin kullandığı 41 SC 329 plakalı otomobil ile Duygu A.’nın kullandığı 01 AVY 419 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı 1

ŞANLIURFA’DA FECİ KAZA

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Ataş ile Ayşe Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İranlı uyruklu Zohreh A., Duygu A., Bediha Y., Melisa Y., Canan A. ve Baran Y. yaralandı.

Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı 2

"ÖLDÜRÜN BENİ" DİYE BAĞIRDI

Yaralılara ilk müdahaleyi ise yoldan geçenler yaptı. Yaralı arkadaşlarına yardım eden kadın sürücü, geçirdiği şok nedeniyle çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye bağırdı. Yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu, kazayla ilgili bilgi aldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kaza
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