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  4. Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 09:20
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Şanlıurfa’nın Suruç-Birecik karayolunda meydana gelen feci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar şarampole savrulurken, kazada sürücüler ve iki yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazelerini morga kaldırdı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kaza yerinde incelemelerde bulunarak hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.10 sıralarında Suruç- Birecik karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne gitmekte olan Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 2 otomobil de şarampole savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücüler ile otomobillerdeki Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz’ın (46) yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

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VALİ ŞILDAK’TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Bu gece saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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Şanlıurfa Otomobil hayatını kaybetti kaza
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