Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ve 1440 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Paylaşılan görüntüde, polis ekiplerinin aracı takip ederek durdurması ve yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş sigara paketlerinin çıkartılması yer alıyor.