Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir araçta gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ve 1440 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 43 bin paket sigara ve 1440 elektronik sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Paylaşılan görüntüde, polis ekiplerinin aracı takip ederek durdurması ve yapılan aramada eşyaların arasına gizlenmiş sigara paketlerinin çıkartılması yer alıyor.

Şanlıurfa
