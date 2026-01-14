HABER

Şanlıurfa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar-Viranşehir karayolu Beyazkule mevkiinde, Muhammet Şükrü A.’nın kullandığı 26 ALH 291 plakalı Mercedes marka otomobil ile Sıraç Abdulkerim A.’nın kullandığı 63 MB 6257 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 7 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek içerisinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan sürücüler ile İbrahim K., Muhammed H., Salah El M., Zeki K. ve Abdurrahman H. ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Muhammet Şükrü A., Zeki K. ve Abdurrahim H., Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Ceylanpınar-Viranşehir yolu uzun süre araç trafiğine kapandı. Jandarma ekipleri, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafiği kontrollü bir şekilde yeniden açtı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
