HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şanlıurfa'da iki kardeşe silahlı saldırı

Şanlıurfa'da iki kardeşe silahlı saldırı

31.03.2025 16:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yolda yürüyen Yakup (29) ve Yusuf Aydoğdu (32) kardeşler, uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da iki kardeşe silahlı saldırı

Olay, öğle saatlerinde Karakoyunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşlere alışveriş merkezi yakınında yürüdükleri sırada, iddiaya göre kendilerini takip eden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden uzun namlulu tüfek ve tabancayla peş peşe ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği kardeşler yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı. Çevredekiler, yerde yatan yaralı kardeşlere gömleklerini çıkartıp, tampon uygulayarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kardeşleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kardeş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu! Havayı fırsat bilenler akın ettiİstiklal Caddesi'ne bayram yoğunluğu! Havayı fırsat bilenler akın etti
Hakkari’de mart ayında kar sürpriziHakkari’de mart ayında kar sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

Victor Osimhen'in transferini mahveden gerçek ortaya çıktı! Tam imzayı atacakken suya düştü...

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.